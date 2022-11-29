Как пройдут выборы в сенат в Казахстане
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14 января 2023 года в Казахстане состоятся выборы депутатов сената парламента. Сегодня, 29 ноября, стартует выдвижение кандидатов. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК.
14 января 2023 года в 20 регионах республики предстоит избрать по одному депутату верхней палаты высшего законодательного органа страны.
Согласно утвержденному плану, выборы депутатов сената будут состоять из следующих этапов:
- выдвижение кандидатов – начинается 29 ноября и заканчивается в 18:00 по местному времени 14 декабря 2022 года;
- регистрация кандидатов – начинается после получения всех необходимых документов и заканчивается в 18:00 по местному времени 24 декабря 2022 года;
- предвыборная агитация – начинается после 18:00 24 декабря 2022 года и заканчивается в 00:00 по местному времени дня 13 января 2023 года;
- голосование на выборах в сенат – 14 января 2023 года;
- итоги выборов депутатов сената – не позднее 20 января 2023 года.
Согласно Конституции Республики Казахстан, сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном Конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы.
Депутаты сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиками – депутатами маслихатов, которые, в свою очередь, избираются гражданами Республики Казахстан на всеобщих выборах.
Срок полномочий депутатов сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.
Организацией и проведением выборов депутатов сената парламента руководит Центральная избирательная комиссия. Соответствующие территориальные избирательные комиссии обеспечивают подготовку и проведение выборов депутатов парламента в регионах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1999341-kak-proydut-vybory-v-senat-v-kazahstane/