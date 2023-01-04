Даурен Абаев высказался о своей работе на посту министра культуры и спорта

Даурен Абаев. Фото: официальная страница Абаева в Facebook

Экс-глава Минкультуры и спорта Даурен Абаев опубликовал на своей прощальный пост о работе министром, в котором поблагодарил президента страны за доверие и поддержку, а казахстанцев – за советы и конструктивную критику.

"Выражаю глубокую признательность президенту страны за огромное доверие и поддержку, которую он неизменно оказывал в течение всего периода моей работы. Я убежден, что реализуемые главой государства реформы обязательно приведут страну к успеху", – говорится в его публикации.

Абаев также поблагодарил казахстанцев за обратную связь, советы, конструктивную критику и неравнодушие. По его словам, все это помогало министерству плодотворно работать и решать отраслевые проблемы.

"Отдельное спасибо хочу сказать коллективу министерства и его подведомственных организаций. Многое сделано, но еще больше сделать предстоит. Поэтому вновь назначенному министру Асхату Оралову желаю успехов на новом поприще!" – добавил экс-министр культуры и спорта.

Напомним, сегодня, 4 января, указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович был освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан. Этот пост он занимал с 11 января 2022 года.

Теперь Министерство культуры и спорта возглавил Асхат Оралов, занимавший до этого назначения пост исполнительного секретаря партии Amanat.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004106-dauren-abaev-vyskazalsya-o-svoey-rabote-na-postu-ministra-kultury-i-sporta/