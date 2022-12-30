"Критика президента принимается": министр энергетики об аварии в Экибастузе

Болат Акчулаков. Фото: primeminister.kz

На брифинге в СЦК главу Министерства энергетики спросили об отношении к критике Касым-Жомарта Токаева – после аварии в Экибастузе и ряда ЧП в других городах он заявил, что ведомство никак себя не проявило, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МЭ Болат Акчулаков на брифинге заявил, что в случае Экибастуза была комплексная ошибка.

"Я бы с точки зрения энергетиков не стал бы говорить, что на месте какой-то начальник станции или какой-то человек, инженер, виноват", – заявил он.

Он напомнил, что, по предварительным данным, из-за неправильных показаний датчиков на ТЭЦ было увеличено давление в теплосетях, которые не выдержали этого из-за своей изношенности – это привело к многочисленным прорывам.

Далее коммунальные службы вовремя не слили воду в домах, что привело к разморозке системы.

"Вы знаете, что Минэнерго отвечает за генерацию и непосредственно станции. Система самих тепловых сетей относится больше к коммунальной части.

Для координации работы вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов туда поехал и был там до конца, до момента исправления. С точки зрения станции вопросов потом не было. Были вопросы, связанные с ликвидацией последствий порывов на тепловых сетях по всему городу.

Очень много бригад были высланы из других регионов, почти со всех областей Казахстана", – заявил министр.

Он добавил, что критика Токаева "конечно, принимается" - злободневным вопросом сейчас является целостное управление системы энергетики. Поэтому МЭ предложило поправки, по которым комитет Минэнерго будет контролировать также тепловые сети.

"Когда такой закон выйдет, мы будем контролировать полностью - от генераций станции до состояния тепловых сетей, чтобы не было подобных случаев", – заявил Акчулаков.

Напомним, 12 декабря, выступая на расширенном заседании правительства, Токаев назвал ситуацию с заморозкой теплосетей в Экибастузе катастрофой.

Сама же авария в городе, напомним, произошла 27 ноября, из-за чего жители Экибастуза остались без тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003779-kritika-prezidenta-prinimaetsya-ministr-energetiki-ob-avarii-v-ekibastuze/