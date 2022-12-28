Мажилис принял в работу законопроект об утрате Назарбаевым статуса Елбасы

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) на пленарном заседании приняли в работу законопроект об утрате Нурсултаном Назарбаевым статуса Елбасы, передает корреспондент NUR.KZ.

Полное название проекта закона – "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".

Председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов попросил коллег принять документ к рассмотрению палаты.

"Данный законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию по итогам республиканского референдума.

В частности, законом от 8 июня 2022 года в соответствии с поправками в Конституцию исключен п. 4 ст. 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статусы и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией РК и конституционным законом.

В связи с этим законопроектом предусматривается утрата силы конституционного закона. Предлагаю принять законопроект в работу, прошу поддержать", – сказал Кожахметов.

В итоге 90 из 90 присутствующих депутатов поддержали законопроект.

Напомним, о возможном принятии до конца года постановки на утрату закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" сообщал депутат мажилиса Ерлан Саиров еще в прошлом месяце.

Летом же, после прошедшего в Казахстане референдума, вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.

Также отметим, что день Первого Президента приравняли к профессиональным праздникам в Казахстане, лишив статуса государственного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003365-mazhilis-prinyal-v-rabotu-zakonoproekt-ob-utrate-nazarbaevym-statusa-elbasy/