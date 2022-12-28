Мажилис принял в работу законопроект об утрате Назарбаевым статуса Елбасы
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Депутаты мажилиса (нижняя палата парламента) на пленарном заседании приняли в работу законопроект об утрате Нурсултаном Назарбаевым статуса Елбасы, передает корреспондент NUR.KZ.
Полное название проекта закона – "О признании утратившим силу Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан – Елбасы".
Председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов попросил коллег принять документ к рассмотрению палаты.
"Данный законопроект разработан в целях реализации изменений в Конституцию по итогам республиканского референдума.
В частности, законом от 8 июня 2022 года в соответствии с поправками в Конституцию исключен п. 4 ст. 46 Конституции, предусматривающий норму о том, что статусы и полномочия первого президента Казахстана определяются Конституцией РК и конституционным законом.
В связи с этим законопроектом предусматривается утрата силы конституционного закона. Предлагаю принять законопроект в работу, прошу поддержать", – сказал Кожахметов.
В итоге 90 из 90 присутствующих депутатов поддержали законопроект.
Напомним, о возможном принятии до конца года постановки на утрату закона "О Первом Президенте РК – Елбасы" сообщал депутат мажилиса Ерлан Саиров еще в прошлом месяце.
Летом же, после прошедшего в Казахстане референдума, вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.
Также отметим, что день Первого Президента приравняли к профессиональным праздникам в Казахстане, лишив статуса государственного.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2003365-mazhilis-prinyal-v-rabotu-zakonoproekt-ob-utrate-nazarbaevym-statusa-elbasy/