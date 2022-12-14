Асаин Байханов распорядился, чтобы потеплели голоса тех, к кому обращаются экибастузцы

Асаин Байханов. Фото: instagram.com/pavlodar_region

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провел очередное заседание оперативного штаба по ликвидации последствий аварии в Экибастузе. На нем он дал распоряжение. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Асаин Байханов отметил, что заседание на этот раз провели не на ТЭЦ, а в городском акимате, который ранее тоже оставался без отопления. Тепло сюда вернулось, как и в многоэтажки Экибастуза.

Правда, для остаточных ремонтных работ на внутриквартальных сетях пока все еще приходится проводить отключения, но они краткосрочные.

Как доложил аким города Аян Бейсекин, к сегодняшнему дню оставались неподключенными к отоплению всего четыре частных дома. Работы по восстановлению пострадавших квартир идут полным ходом.

"Я распорядился, чтобы потеплели не только жилища горожан, но и голоса тех, к кому экибастузцы обращаются за помощью. Жалоб на хамство диспетчеров оперативных служб или сотрудников городских коммунальных структур быть не должно", - сообщил глава Павлодарской области.

Он добавил, что все ответственные лица останутся в Экибастузе до полной ликвидации последствий аварии.

Напомним, жители города остались без тепла 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001482-asain-bayhanov-rasporyadilsya-chtoby-potepleli-golosa-teh-k-komu-obraschayutsya-ekibastuztsy/