"У меня другого выбора нет": Куантыров о готовности возглавить МНЭ в 2023 году

Алибек Куантыров. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах сената прокомментировал вопрос о том, готов ли работать в качестве министра в следующем году, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, готов ли он вступить в должность министра в новом году.

"Конечно, готов, у меня другого выбора нет", — заявил в ответ Алибек Куантыров.

Он также заявил, что готов работать над укреплением экономической политики и в целом над правильной реализацией поставленных перед его ведомством задач.

"У нас весьма хорошие цели стоят, у нас в стратегиях это прописано, в программных документах. Но, к сожалению, у нас местами бывает так, что буксует реализация либо на центральном уровне, либо на местах.

Сейчас это все нужно комплексно проводить, всю эту политику. Будем надеяться на лучшее, но мы не должны упускать и вероятности ухудшения ситуации, потому что многие факторы во всем мире - это именно внешние факторы. У нас, слава Богу, в стране стабильно все, но у нас есть определенные вызовы, которые идут извне", — заявил министр.

В пример он привел пандемию КВИ.

"Мы уже столкнулись (с трудностями - прим. ред.) во время пандемии, и, конечно, к этому нужно быть готовыми и экономически, и в целом по социальным обязательствам. Я думаю, это не только работа правительства: это обязанность каждого гражданина - заботиться о своей стране, думать о будущем, быть патриотом и правильно воспитывать детей и так далее.

Времена бывали разные: в 90-е годы были очень сложные времена, в 30-х годах, и во время Второй мировой войны… но мы выжили, прошли через это, я думаю, это долг не только госслужащих, правительства, но и каждого гражданина", — резюмировал Алибек Куантыров.

12 декабря на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев задал вопрос премьер-министру Алихану Смаилову – сможет ли кабмин реализовать предвыборную программу президента, и можно ли с таким составом правительства войти в новый год.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов обратился к министрам.

"Кто справится - тот будет работать. Кто не уверен в своих силах – может уже сейчас подавать прошение об отставке. Здесь место только для тех, кто болеет за народ, принимает смелые решения и несет за них ответственность. Только с такой командой мы сможем достичь поставленной цели", — заявил Смаилов.

Кроме того, глава кабмина пригрозил чиновникам кадровыми решениями за срыв сроков и низкое качество исполнения поручений президента.

На вопрос о том, готовы ли продолжить свою работу в составе кабмина, уже ответили министр здравоохранения РК Ажар Гиният, заместитель премьер-министра Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова, и глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002590-u-menya-drugogo-vybora-net-kuantyrov-o-gotovnosti-vozglavit-mne-v-2023-godu/