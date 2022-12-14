Как члены кабмина отреагировали на слова Смаилова об отставке

Ажар Гиният. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Сегодня на заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов предложил министрам, неуверенным в своих силах, подать прошение об отставке. Журналисты смогли поговорить с некоторыми членами кабмина и узнать, что они думают о своей работе, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов, отвечая на недавнюю критику президента, обратился к министрам и заявил, что за неисполнение поручений президента "будет жесткий спрос". Всем, кто не уверен в своих силах, премьер-министр предложил освободить свои должности.

В кулуарах кабмина журналистам удалось поговорить с несколькими членами правительства и узнать, что те думают о перспективах своей работы.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният, комментируя слова Смаилова, заявила, что готова продолжить работу.

"Я свою работу делаю. Поэтому буду ее выполнять до тех пор, пока президент будет говорить: "Продолжай". Я готова работать", — заявила она.

Заместитель премьер-министра Роман Скляр также выразил готовность продолжить службу в правительстве.

Роман Скляр. Фото: primeminister.kz

"Предельно открыто отвечаю: да, лично я готов войти в новый год, если мне это доверят", — заявил он в ответ.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что оценку его работе должен давать народ.

Каирбек Ускенбаев. Фото: t.me/KZgovernment

"Оценку, наверное, не я должен давать, а люди, которым мы оказываем эти услуги как государственные служащие. Поэтому оценку дает народ, население. Я лично готов (работать - прим. ред.)", — ответил Ускенбаев.

Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова заявила, что ее работе оценку даст руководство страны.

Тамара Дуйсенова. Архивное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

"Те поручения, которые были поставлены на текущий период, мной и моим министерством... мы все завершаем. С этой точки зрения, если я поручения выполнила, то оценка будет со стороны руководства. Если считают, что я выполнила качественно, то президент, премьер-министр скажут, что можно зайти (в новый год - прим. ред). Не каждый человек может дать себе оценку, но наша оценка связана с жизнью населения", — заявила министр.

Позже в мажилисе министр напомнила, что с момента ее возращения в министерство прошло больше шести месяцев.

"Главная задача, поставленная перед нами, - завершить вовремя Социальный кодекс. Мы это рассмотрели.

Второй вопрос, который мы не можем завершить, - это рассмотрение пенсионных выплат и страхование шахтеров, работников вредных производств от несчастных случаев. Мы затянули этот вопрос, но в январе завершим.

Мы затянули этот вопрос, так как в нем задействовано не только наше министерство, но и другие ведомства. До конца января мы свое виденье по этому вопросу дадим", — заверила Дуйсенова.

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев также заявил, что готов работать дальше, однако отметил, что обстановка в стране в следующем году может быть уже иной.

Ерулан Жамаубаев. Фото: официальный сайт Министерства финансов РК

"Я даже не знаю, что сказать. Поскольку мы пока работаем, у нас есть соответствующие поручения и мы их выполняем. А что будет в следующем году и каков будет расклад - это уже не моя компетенция…

Я уже для себя на этот вопрос ответил: я вижу себя (в составе действующего правительства - прим. ред.)", — сказал глава Минфина.

Напомним, сегодня Смаилов также пригрозил чиновникам кадровыми решениями за срыв сроков исполнения поручений президента.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001505-kak-chleny-kabmina-otreagirovali-na-slova-smailova-ob-otstavke/