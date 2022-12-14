Кадровыми решениями пригрозил Смаилов за срыв сроков исполнения поручений Токаева

Зал заседаний. Иллюстративное фото: t.me/bort_01

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов пригрозил чиновникам кадровыми решениями за срыв сроков и низкое качество исполнения поручений президента. Слова главы кабмина опубликовал Telegram-канал правительства.

Как отметил Смаилов, в этом году страна столкнулась с рядом сложностей, вызванных непростой геополитической ситуацией. Это повлекло рост цен, инфляции, снижение темпов развития экономики.

"В 2023 году перед нами встанут новые вызовы. Поэтому от правительства требуется максимальная концентрация на качественной реализации предвыборной программы президента и его поручений", — заявил премьер-министр.

Он отметил также, что кабмину необходимо более оперативно реагировать на форс-мажорные ситуации.

"Каждый министр должен гарантировать стопроцентное исполнение задач по своему направлению, а каждый аким – обеспечивать качественное решение социально-экономических вопросов на местах.

Я буду регулярно в рамках цифрового проектного офиса контролировать исполнение всех программ, проектов и поручений главы государства. За срыв срока и низкое качество исполнения будут приниматься кадровые решения незамедлительно", — заключил глава правительства.

Сегодня Алихан Смаилов также ответил на недавнюю критику президента и предложил министрам, неуверенным в своих силах, подать прошения об отставке.

Напомним, на прошедшем 12 декабря расширенном заседании правительства Токаев выразил недовольство затягиванием исполнений его поручений, а также заявил, что отсутствует должный анализ и оценка качества исполнения поручений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001499-kadrovymi-resheniyami-prigrozil-smailov-za-sryv-srokov-ispolneniya-porucheniy-tokaeva/