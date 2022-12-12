Токаев поручил провести новую административную реформу в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

На расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев поручил провести новую административную реформу в стране с целью повышения эффективности работы органов исполнительной власти, передает Telegram-канал Sailau 2023.

Основная цель реформы – повышение эффективности работы органов исполнительной власти.

"Действующие законы не дают полной автономии государственным органам. Например, для принятия нормативных правовых актов в своей сфере их компетенция должна быть утверждена законом. Задания не выполняются вовремя. Решение не принимается вовремя. Поэтому быстро теряет свою актуальность", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В том числе, в рамках адмреформы, правительство отдаст часть своих функций и займется децентрализацией функций между уровнями государственного управления.

Напомним, сегодня, выступая на расширенном заседании кабмина, Касым-Жомарт Токаев заявил о формальном подходе со стороны госорганов к исполнению его поручений. Президент указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины. Он отметил, что по различным причинам затягиваются и неоднократно переносятся сроки исполнения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001158-tokaev-poruchil-provesti-novuyu-administrativnuyu-reformu-v-kazahstane/