Из канцелярии премьер-министра сделают "компактный аппарат правительства", заявил Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев заявил о трансформации канцелярии премьер-министра в Казахстане, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

"Следует провести комплексную трансформацию канцелярии премьер-министра в компактный аппарат правительства с повышением его роли в межведомственной координации и решении межотраслевых вопросов", - заявил Токаев.

Он добавил, что некачественные решения "упираются" в полномочия министров и глав ведомств. При этом руководители госорганов по-прежнему боятся принимать самостоятельные решения.

"Госорганы ссылаются на различные притянутые за уши аргументы и пытаются получить одобрение президента или руководства администрации президента.

Порой приходится давать письменное поручение членам правительства, в противном случае, есть опасность невыполнения задания, срыва исполнения проекта.

В рамках указа о дебюрократизации мы запретили внесение в администрацию документов по текущим вопросам, относящимся к компетенции правительства и уполномоченных государственных органов. Однако данная практика до сих пор не искоренена", - заявил Токаев.

Напомним, сегодня, выступая на расширенном заседании кабмина, Касым-Жомарт Токаев заявил о формальном подходе со стороны госорганов к исполнению его поручений. Президент указал на необходимость повышения исполнительской дисциплины.

Также глава государства рассказал, на чем должна быть сосредоточена кадровая политика страны. Он отметил, что строительство справедливого и динамично развивающегося государства предполагает и выстраивание новой кадровой политики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001151-iz-kantselyarii-premer-ministra-sdelayut-kompaktnyy-apparat-pravitelstva-zayavil-tokaev/