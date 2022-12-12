Досаев: В Алматы восстановили разрушенную при январских событиях инфраструктуру
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Аким Алматы Ерболат Досаев на расширенном заседании правительства заявил, что по поручению президента на сегодняшний день полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура, передает корреспондент NUR.KZ.
"В соответствие с вашим главным поручением, данном в конце января текущего года, на сегодня полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура.
Экономика города вышла на траекторию устойчивого роста, значительно повышен уровень общественной безопасности. 1640 пострадавшим предприятиям выплачена компенсация в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня 2022 года.
Имущественный ущерб компенсирован всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге", – заявил Досаев.
Аким добавил, что до конца года в Алматы завершат установку 2050 видеокамер. Дополнительно "на обеспечение безопасности горожан" выделено 16,8 млрд тенге.
Срок завершения восстановления здания акимата Алматы после январских событий – второй квартал 2023 года.
Токаев в ответ на доклад заявил, что ситуация в Алматы улучшается, но предстоит еще много работы.
Напомним, сегодня, 12 декабря, в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Касым-Жомарта Токаева. В своей вступительной речи президент отметил, что прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса.
Также глава государства высказался об инфляции в стране, отметив, что она достигла исторических максимумов за последние 14 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001078-dosaev-v-almaty-vosstanovili-razrushennuyu-pri-yanvarskih-sobytiyah-infrastrukturu/