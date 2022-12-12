Токаев: Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Сегодня, 12 декабря, проходит расширенное заседание правительства с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева. В своей вступительной речи президент отметил, что прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса, передает официальный Telegram-канал пресс-службы президента "БОРТ №1".

"Прошедшие президентские выборы продемонстрировали поддержку гражданами проводимого государством курса. Народ ждет реальных перемен, причем не в далеком будущем, а здесь и сейчас. Мы должны оправдать доверие народа", - сказал Токаев.

Он отметил, что принят план действий по реализации предвыборной программы.

"Все его мероприятия должны быть реализованы своевременно и в полном объеме. Работа каждого министра и акима будет оцениваться не на основе статистических докладов и отчетов, а по конкретным и ощутимым результатам", - добавил он.

Напомним, в Астане проходит расширенное заседание правительства под председательством главы государства впервые после внеочередных выборов президента Казахстана. Они состоялись 20 ноября.

Согласно итогам exit poll, Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана, набрав наибольшее количество голосов избирателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2001076-tokaev-narod-zhdet-realnyh-peremen-prichem-ne-v-dalekom-buduschem-a-zdes-i-seychas/