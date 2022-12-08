Ускенбаев: Ставится вопрос о том, будет ли "АрселорМиттал Темиртау" работать в Казахстане
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Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Каирбек Ускенбаев в кулуарах сената высказался о перспективах деятельности "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались у министра, что делается в части обеспечения безопасности рабочих на данном предприятии.
Каирбек Ускенбаев заявил, что по поручению главы государства создано несколько комиссий, в которых работают более 70 специалистов из разных министерств.
"По поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям. Они занимают жесткую позицию. Вы скоро узнаете (результаты - прим.ред.), потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании "АрселорМиттал Темиртау". Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет", - заявил министр.
Напомним, 3 ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинске в Карагандинской области произошел выброс газа. В результате происшествия есть погибшие.
После данного происшествия было заведено уголовное дело и начато расследование.
Вскоре госкомиссия, расследовавшая ЧП на шахте в Карагандинской области, установила 100-процентную вину работодателя. В списке подозреваемых по этому делу - ряд должностных лиц, включая главу "АрселорМиттал Темиртау".
Через несколько дней представители компании сообщили о временных изменениях в руководстве.
АО "АрселорМиттал Темиртау" - крупнейшее предприятие горно-металлургического сектора Республики Казахстан. Представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой. Об этом говорится на официальном сайте компании.
В состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:
- стальной департамент;
- угольный департамент;
- железорудный департамент.
АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав транснациональной металлургической группы "АрселорМиттал".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000597-uskenbaev-stavitsya-vopros-o-tom-budet-li-arselormittal-temirtau-rabotat-v-kazahstane/