Ускенбаев: Ставится вопрос о том, будет ли "АрселорМиттал Темиртау" работать в Казахстане

Каирбек Ускенбаев. Фото: МИИР РК

Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Каирбек Ускенбаев в кулуарах сената высказался о перспективах деятельности "АрселорМиттал Темиртау" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у министра, что делается в части обеспечения безопасности рабочих на данном предприятии.

Каирбек Ускенбаев заявил, что по поручению главы государства создано несколько комиссий, в которых работают более 70 специалистов из разных министерств.

"По поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям. Они занимают жесткую позицию. Вы скоро узнаете (результаты - прим.ред.), потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании "АрселорМиттал Темиртау". Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет", - заявил министр.

Напомним, 3 ноября на шахте имени Ленина в городе Шахтинске в Карагандинской области произошел выброс газа. В результате происшествия есть погибшие.

После данного происшествия было заведено уголовное дело и начато расследование.

Вскоре госкомиссия, расследовавшая ЧП на шахте в Карагандинской области, установила 100-процентную вину работодателя. В списке подозреваемых по этому делу - ряд должностных лиц, включая главу "АрселорМиттал Темиртау".

Через несколько дней представители компании сообщили о временных изменениях в руководстве.

АО "АрселорМиттал Темиртау" - крупнейшее предприятие горно-металлургического сектора Республики Казахстан. Представляет собой интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углем, железной рудой и энергетической базой. Об этом говорится на официальном сайте компании.

В состав АО "АрселорМиттал Темиртау" входят:

стальной департамент;

угольный департамент;

железорудный департамент.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав транснациональной металлургической группы "АрселорМиттал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000597-uskenbaev-stavitsya-vopros-o-tom-budet-li-arselormittal-temirtau-rabotat-v-kazahstane/