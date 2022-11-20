Генпрокуратура заявила о фейках в соцсетях касательно выборов президента в Казахстане

Здание Генпрокуратуры РК. Фото: facebook.com/GenProkRK

В эфире телемарафона в день выборов президента в Казахстане представитель Генпрокуратуры заявил о ложной информации, распространяемой в соцсетях касательно проведения голосования, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Азамат Сергазин, к текущему часу нарушений избирательных прав граждан и иных противоправных действий на выборах президента не зафиксировано.

Однако, по его словам, в соцсетях распространяется ложная информация.

"В социальных сетях отдельными пользователями распространяется информация о якобы имевших место нарушениях на избирательных участках, которые в ходе проверки не находят подтверждения.

К примеру, в Facebook опубликован пост о том, что в Караганде представители прокуратуры вмешиваются в деятельность наблюдателей от общественного фонда "Еркіндік Қанаты". Нами установлено, что данная информация не соответствует действительности.

Хотел бы напомнить всем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК", — сообщил Сергазин.

Напомним, сегодня, 20 ноября, в Казахстане начались выборы президента.

По состоянию на 14:00, согласно опубликованным ЦИК РК данным, бюллетени получили 51,16% от общего количества граждан, включенных в списки.

Как проходят выборы президента Казахстана, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998055-genprokuratura-zayavila-o-feykah-v-sotssetyah-kasatelno-vyborov-prezidenta-v-kazahstane/