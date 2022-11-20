Выборы президента Казахстана: больше 8 тыс. избирательных участков начали работу

Голосование на выборах. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании ведомства объявил об открытии избирательных участков в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Петров отметил, что к 07:00 времени Астаны голосование началось на 8150 участках в Казахстане, а также на 12 участках в дипломатических представительствах РК в 11 государствах.

На 86 участках, согласно решениям территориальных избирательных комиссий в соответствии с конституционным законом о выборах, голосование началось в 06:00 по местному времени.

"На 1883 участках в 5 регионах – в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской Кызылординской, Мангистауской областях – голосование начнется в 08:00 часов по времени Астаны, в 07:00 часов местного времени", - отметил он.

Всего, по его данным, отдать свои голоса казахстанцы смогут на 10 101 избирательном участке, в том числе и на 68 участках в 53 странах мирах. На них голосование также начнется в 07:00 по местному времени.

В списках граждан, имеющих право на участие в выборах, 11 950 485 избирателей. При этом вчера в 18:00 завершилась выдача открепительных удостоверений на право голосования. Всего по республике выдано 22 578 удостоверений, с которыми избиратель может проголосовать на любом участке нашей страны.

Напомним, первым из кандидатов в президенты РК проголосовал Жигули Дайрабаев. На избирательный участок он пришел с женой и внуками.

А первым человеком, проголосовавшим на выборах президента РК, стал бизнесмен Сырымбек Тау - он отдал свой голос на участке в Токио. Здесь избирательные участки открылись в 04:00 по времени Астаны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1997965-vybory-prezidenta-kazahstana-bolshe-7-tys-izbiratelnyh-uchastkov-nachali-rabotu/