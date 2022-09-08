Скандал вокруг "резиновой" школы с классом "Ы" набирает новые обороты в Косшы

Школа в Косшы. Кадр из видео: телеканал "Астана"

Школа №2 в Косшы близ столицы прославилась на весь Казахстан, когда там открыли первый "Ы" класс. Родители же этот рекорд называют печальным. Сейчас скандал вокруг "резинового" учебного заведения набирает новые обороты, передает телеканал "Астана".

Школа работает в три смены, чтобы знания могли получать почти пять тысяч местных учеников. Дети вынуждены заканчивать уроки затемно. Родители переживают за их здоровье и безопасность.

Учебное заведение рассчитано на 1200 мест, а по факту тут обучаются 4700 учеников. И проблема ежегодно только усугубляется, говорит мама одного из школьников.

"Уже шестой год наши дети обучаются в этой школе. В этом году надеялись, что нас переведут в первую или хотя бы во вторую смену. Но без изменений. Причина? Большое количество детей, дефицит ученических мест", - говорит Гульзат Кулжанова.

Родители отмечают, что дети измотаны морально и физически, приходят домой в 10 вечера. Они просят уплотнить расписание и отказаться от второстепенных предметов хотя бы на время. Но руководство школы на это пойти не может, учебный план и программу перекраивать нельзя.

"Ситуация сложная. 4700 детей, 180 классов. Нам тоже тяжело. У нас 320 учителей. Мы стараемся, чтобы выполнить весь учебный план. Создаем кабинеты в актовом зале, в библиотеке", - говорит заместитель директора по учебной части средней школы №2 Мурат Хасенов.

Чиновники призывают к терпению: в один день всего не решить.

"Сейчас с родителями разговаривали, были вопросы. Вот эти все вопросы я буду согласовывать с управлением образования. Потом в течение пару дней дам ответ родителям", - пояснил руководитель отдела образования Косшы Канат Ахметов.

В ведомстве добавили, что в следующем году в "Лесной поляне" построят сразу две школы - на 1200 и 1500 мест.

Напомним, в прошлом году в школе №2 в Косшы пришлось открыть 1 "Ы" класс из-за рекордного количества детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1986795-skandal-vokrug-rezinovoy-shkoly-s-klassom-y-nabiraet-novye-oboroty-v-kosshy/