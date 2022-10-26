Мейрам Кажыкен рассказал шахтерам о своей предвыборной программе

Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Фото: пресс-служба штаба М.Кажыкен

Кандидат в президенты РК Мейрам Кажыкен в рамках агитационной кампании посетил Восточно-Жезказганский рудник. Его встретил рабочий коллектив производственного объединения "ЖЕЗКАЗГАНЦВЕТМЕТ" ТОО "Корпорация "Казахмыс".

Сотрудники предприятия показали Мейраму Кажыкен заводскую столовую, рассказали о сухих пайках, которые каждый рабочий должен брать собой на смену.

Перед спуском в шахту Анненского рудника кандидату предложили подкрепиться. По словам рабочих, это такое же важное правило, как и взять с собой необходимое снаряжение. Затем он прошел медицинский осмотр. И только после этого кандидату выдали каску, шахтерский фонарь, перчатки, защитные очки, респиратор, беруши и самоспасатель (дыхательный аппарат, предназначенный для защиты органов дыхания при подземных авариях).

Пройдя инструктаж по технике безопасности, М.Кажыкен спустился вместе с рабочими дневной смены. Он побывал на участке водоотлива, в ремонтном пункте горнорудных механизмов. На местах кандидат познакомился с условиями труда шахтеров.

Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Фото: пресс-служба штаба М.Кажыкен

Стоит отметить, что самая нижняя точка Анненской шахты находится на глубине более 500 м.

Основные моменты своей предвыборной программы М.Кажыкен объяснял шахтерам на глубине 260 метров ниже уровня моря. В основном рабочих интересовал вопрос социальной защиты и снижения пенсионного возраста.

"Я твердо убежден, что труд шахтера продолжает оставаться тяжелым, несмотря на процесс автоматизации. И государство, являясь одной из сторон социального партнерства, должно оказывать всяческую поддержку, в том числе, увеличить размер пособий", – уточнил кандидат.

Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Фото: пресс-служба штаба М.Кажыкен

"В моей предвыборной программе, – добавил М.Кажыкен, – отдельным пунктом прописана модернизация национальной пенсионной системы. Я предлагаю снизить пенсионный возраст женщин без ухудшения их благосостояния, решить вопрос раннего выхода на пенсию работников, занятых на тяжелых, вредных и опасных работах".

Встреча с коллективом предприятия прошла в позитивном ключе. По ее итогам шахтеры пожелали успехов кандидату в его предвыборной гонке.

Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Фото: пресс-служба штаба М.Кажыкен

Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Фото: пресс-служба штаба М.Кажыкен

Мейрам Кажыкен посетил Восточно-Жезказганский рудник. Фото: пресс-служба штаба М.Кажыкен

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994416-meyram-kazhyken-rasskazal-shahteram-o-svoey-predvybornoy-programme/