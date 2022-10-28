Чем занимались кандидаты в президенты Казахстана в первые дни агитации

Бюллетень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

21 октября в Казахстане официально стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты РК. За эти несколько дней политические деятели не только рассказали о своих предвыборных обещаниях, но и успели проявить себя с разных сторон: один снялся в ролике для TikTok, другой рассуждал о важности национальной моды, а кто-то даже продемонстрировал силу своего удара, передает корреспондент NUR.KZ.

21 октября в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты и началась предвыборная агитация. Из 12-ти человек, которые подали заявку на участие в президентской гонке, одобрение Центральной избирательной комиссии получили шесть кандидатов.

Корреспондент NUR.KZ проследил за тем, как прошли первые дни агитации для каждого из кандидатов.

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев с молодежью. Фото: t.me/toqaev2022

На следующий день после начала агитации Касым-Жомарт Токаев, кандидат от Народной коалиции, во время вручения наград казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны, заявил, что результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат в Казахстане новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком.

На этой неделе кандидат в президенты посетил Республиканский общественный штаб, ознакомился с работой центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации доверенных лиц, штаба наблюдателей.

Токаев отметил, что в стране накопилось много системных проблем, а недоверие граждан к власти выросло.

Во время визита в штаб Токаев также пообщался с молодежью. Когда речь зашла о соцсети TikTok, действующий президент и кандидат признал, что этот ресурс сейчас является очень важным и согласился принять участие в записи видео, на котором он передает привет всей казахстанской молодежи.

Мейрам Кажыкен

Мейрам Кажыкен. Фото: aiu.kz

Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен начал агитационную кампанию в родной Павлодарской области, где встретился с избирателями. Он также пообщался с председателем организации, выдвинувшей его на пост президента.

Президент РОП Андрей Пригорь вручил кандидату в президенты каску с автографами.

"Пригодится во время посещения промышленных предприятий и строительных участков", — написал Кажыкен у себя в

В столице кандидат в президенты вместе с супругой посетил спектакль "Айман-Шолпан" в Государственном театре имени А.Мамбетова.

На этой неделе Мейрам Кажыкен отправился в Улытаускую область, где получил напутствие от аксакала, заслуженного энергетика РК, почетного жителя города Сатпаев Яхии Асатова.

Жигули Дайрабаев

Жигули Дайрабаев. Фото: atameken.kz

Агитационную кампанию кандидат от партии "Ауыл" начал со встречи с жителями Байзакского и Жуалынского районов Жамбылской области.

После этого Жигули Дайрабаев направился в город Туркестан, по дороге он опубликовал запись у себя в , в которой рассказал, как участвовал в принятии декларации о независимости Казахстана. На воспоминания его натолкнуло празднование Дня Республики, который вновь стал красным днем календаря в Казахстане.

В выходные кандидат в президенты Дайрабаев также стал звездой соцсетей благодаря видеоролику, на котором политик переламывает кость на две части ударом руки. Видео было снято во время тоя. Первоисточник неизвестен.

Комментаторы в соцсетях отметили, что, судя по всему, Жигули Молдакалыкович делает это не в первый раз, так как в его действиях видна сноровка.

Каракат Абден

Каракат Абден: facebook.com/abdenova.karakat

Кандидат от РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" свою агитационную деятельность с визита в город Косшы и село Коянды Акмолинской области. Там она пообщалась с аксакалами и молодежью.

Каракат Абден также в Караганду, где провела встречу с избирателями. Как сообщила сама Абден, большую часть участников встречи составляли многодетные матери. В этом же статусе находится и сама Каракат.

В День Республики Каракат Абден вместе с певицами ансамбля "Ару Арна".

На этой неделе кандидат в президенты с производителями национальной казахской одежды. Она отметила, что национальная одежда – это не только искусство, но и эффективный инструмент пробуждения патриотических чувств у молодого поколения.

Салтанат Турсынбекова

Салтанат Турсынбекова. Фото: instagram.com/saltanat.parhatkyzy/

Первая поездка в регионы кандидата от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" из-за непогоды.

Она провела встречу с коллегами-правозащитниками в столице, во время которой заявила, что Казахстану не хватает прозрачности.

"Такие явления, как звонки от "агашек", "подарки-рахметы" или назначение на должности "позвоночников" должно быть неприемлемым", — написала Турсынбекова у себя в

Во время празднования Дня Республики Салтанат Турсынбекова совершила забег вместе с флагом Казахстана в рамках челленджа.

"Мне 56 лет, но я всегда нахожу время на активные занятия спортом. Мне бы хотелось, чтобы физическая активность стала нормой жизни для каждого", — кандидат в президенты.

На этой неделе Турсынбекова направилась в Караганду.

Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев. Фото: osdp.kz

Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) начал агитационную работу со с жителями города Шахтинск Карагандинской области. После этого он побывал в самом областном центре Караганда.

Оттуда Ауесбаев направился в город Косшы Акмолинской области, состояние которого его возмутило.

"Несмотря на то, что населенный пункт находится всего в 20 километрах, проблем здесь воз и маленькая тележка. Ужасное качество дорог, проблемы с отоплением и электроэнергией. Хотя город насчитывает уже 65 тысяч жителей", — написал он у себя в .

На этой неделе кандидат ОСДП агитационную кампанию, встретившись с жителями села Бестамак Актюбинской области. Во время визита в Актобе Нурлан Ауесбаев в рейде по проблемным жилым массивам областного центра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994568-chem-zanimalis-kandidaty-v-prezidenty-kazahstana-v-pervye-dni-agitatsii/