Чем занимались кандидаты в президенты Казахстана в первые дни агитации
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21 октября в Казахстане официально стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты РК. За эти несколько дней политические деятели не только рассказали о своих предвыборных обещаниях, но и успели проявить себя с разных сторон: один снялся в ролике для TikTok, другой рассуждал о важности национальной моды, а кто-то даже продемонстрировал силу своего удара, передает корреспондент NUR.KZ.
21 октября в Казахстане завершилась регистрация кандидатов в президенты и началась предвыборная агитация. Из 12-ти человек, которые подали заявку на участие в президентской гонке, одобрение Центральной избирательной комиссии получили шесть кандидатов.
Корреспондент NUR.KZ проследил за тем, как прошли первые дни агитации для каждого из кандидатов.
Касым-Жомарт Токаев
На следующий день после начала агитации Касым-Жомарт Токаев, кандидат от Народной коалиции, во время вручения наград казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны, заявил, что результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат в Казахстане новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком.
На этой неделе кандидат в президенты посетил Республиканский общественный штаб, ознакомился с работой центров агитации и аналитики, общественной приемной кандидата, медиа-штаба, центра координации доверенных лиц, штаба наблюдателей.
Токаев отметил, что в стране накопилось много системных проблем, а недоверие граждан к власти выросло.
Во время визита в штаб Токаев также пообщался с молодежью. Когда речь зашла о соцсети TikTok, действующий президент и кандидат признал, что этот ресурс сейчас является очень важным и согласился принять участие в записи видео, на котором он передает привет всей казахстанской молодежи.
Мейрам Кажыкен
Кандидат от Республиканского объединения профсоюзов "Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" Мейрам Кажыкен начал агитационную кампанию в родной Павлодарской области, где встретился с избирателями. Он также пообщался с председателем организации, выдвинувшей его на пост президента.
Президент РОП Андрей Пригорь вручил кандидату в президенты каску с автографами.
"Пригодится во время посещения промышленных предприятий и строительных участков", — написал Кажыкен у себя в Facebook.
В столице кандидат в президенты вместе с супругой посетил спектакль "Айман-Шолпан" в Государственном театре имени А.Мамбетова.
На этой неделе Мейрам Кажыкен отправился в Улытаускую область, где получил напутствие от аксакала, заслуженного энергетика РК, почетного жителя города Сатпаев Яхии Асатова.
Жигули Дайрабаев
Агитационную кампанию кандидат от партии "Ауыл" начал со встречи с жителями Байзакского и Жуалынского районов Жамбылской области.
После этого Жигули Дайрабаев направился в город Туркестан, по дороге он опубликовал запись у себя в Facebook, в которой рассказал, как участвовал в принятии декларации о независимости Казахстана. На воспоминания его натолкнуло празднование Дня Республики, который вновь стал красным днем календаря в Казахстане.
В выходные кандидат в президенты Дайрабаев также стал звездой соцсетей благодаря видеоролику, на котором политик переламывает кость на две части ударом руки. Видео было снято во время тоя. Первоисточник неизвестен.
Комментаторы в соцсетях отметили, что, судя по всему, Жигули Молдакалыкович делает это не в первый раз, так как в его действиях видна сноровка.
Каракат Абден
Кандидат от РОО "Национальный альянс профессиональных социальных работников" начала свою агитационную деятельность с визита в город Косшы и село Коянды Акмолинской области. Там она пообщалась с аксакалами и молодежью.
Каракат Абден также отправилась в Караганду, где провела встречу с избирателями. Как сообщила сама Абден, большую часть участников встречи составляли многодетные матери. В этом же статусе находится и сама Каракат.
В День Республики Каракат Абден спела вместе с певицами ансамбля "Ару Арна".
На этой неделе кандидат в президенты встретилась с производителями национальной казахской одежды. Она отметила, что национальная одежда – это не только искусство, но и эффективный инструмент пробуждения патриотических чувств у молодого поколения.
Салтанат Турсынбекова
Первая поездка в регионы кандидата от республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" сорвалась из-за непогоды.
Она провела встречу с коллегами-правозащитниками в столице, во время которой заявила, что Казахстану не хватает прозрачности.
"Такие явления, как звонки от "агашек", "подарки-рахметы" или назначение на должности "позвоночников" должно быть неприемлемым", — написала Турсынбекова у себя в Facebook.
Во время празднования Дня Республики Салтанат Турсынбекова совершила забег вместе с флагом Казахстана в рамках челленджа.
"Мне 56 лет, но я всегда нахожу время на активные занятия спортом. Мне бы хотелось, чтобы физическая активность стала нормой жизни для каждого", — говорит кандидат в президенты.
На этой неделе Турсынбекова направилась в Караганду.
Нурлан Ауесбаев
Кандидат от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) начал агитационную работу со встречи с жителями города Шахтинск Карагандинской области. После этого он побывал в самом областном центре Караганда.
Оттуда Ауесбаев направился в город Косшы Акмолинской области, состояние которого его возмутило.
"Несмотря на то, что населенный пункт находится всего в 20 километрах, проблем здесь воз и маленькая тележка. Ужасное качество дорог, проблемы с отоплением и электроэнергией. Хотя город насчитывает уже 65 тысяч жителей", — написал он у себя в Facebook.
На этой неделе кандидат ОСДП продолжил агитационную кампанию, встретившись с жителями села Бестамак Актюбинской области. Во время визита в Актобе Нурлан Ауесбаев принял участие в рейде по проблемным жилым массивам областного центра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994568-chem-zanimalis-kandidaty-v-prezidenty-kazahstana-v-pervye-dni-agitatsii/