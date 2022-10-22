Токаев: Результаты выборов 20 ноября заложат новую традицию

Выборы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На вручении наград казахстанцам, внесшим вклад в развитие страны, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат новую политическую традицию ответственного президентства, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Результаты выборов, которые пройдут 20 ноября, заложат новую политическую традицию ответственного президентства, ограниченного однократным семилетним сроком. Эта традиция утвердит механизм цивилизованной и регулярной смены верховной власти, поставит заслон для попыток ее монополизации", - сказал глава государства.

Токаев отметил, что намеченные на следующий год выборы депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней станут важным водоразделом в развитии казахстанского парламентаризма.

"Их результаты станут прямым отражением проводимой нами политической модернизации, которая направлена на расширение участия граждан в управлении государством, обеспечение инклюзивного представительства всех социальных групп.

Таким образом, мы перезагрузим и укрепим ключевые институты нашей политической системы, зададим устойчивый вектор для долгосрочного государственного строительства", - добавил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая перед казахстанцами в Акорде, рассказал, чего добилась страна за время его президентства.

Глава государства также ответил на заявления о том, что "Казахстан случайно обрел свободу".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993925-tokaev-rezultaty-vyborov-20-noyabrya-zalozhat-novuyu-traditsiyu/