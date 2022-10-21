Условия перехода на четырехдневку в Казахстане назвали в Минтруда

Календарь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Председатель комитета труда и социальной защиты Министерства труда и соцзащиты населения РК Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос о том, какова вероятность перехода в Казахстане на четырехдневную рабочую неделю, передает корреспондент NUR.KZ.

Оспанкулов сообщил, что на сегодня в Трудовом кодексе действует норма, в соответствии с которой в стране установлена пятидневная или шестидневная рабочая неделя с 40-часовым рабочим днем.

"Но при этом работодатель, сев за стол переговоров, может снизить эту норму. Но это все только на договорных началах", - пояснил спикер.

Параллельно, по его словам, министерство проводит работу по переходу и на четырехдневную рабочую неделю.

"Переход на четырехдневную рабочую неделю, здесь хочу сказать, что этот вопрос рассматривается в рамках министерства. Но как это будет? Допустим, (в месяце - прим.ред.) четыре недели, одна неделя может быть четыре (рабочих - прим.ред.) дня, вторая неделя может быть пять дней (рабочих - прим.ред.), третья неделя - шесть дней, четвертая неделя - снова четыре дня.

Есть такое понятие как учетный период. И в соответствии с этим, чтобы общее количество часов не было выше этого учетного периода. А остальные все моменты работодатель может решить с работником за столом переговоров", - пояснил он.

Напомним, в начале сентября Минтруда представило проект поправок в закон, согласно которым казахстанцы смогут работать 4 дня в неделю. Предложение вызвало ажиотаж среди казахстанцев, однако не все работодатели считают рациональным переходить на новый график.

Между тем министр труда и соцзащиты населения Тамара Дусенова заявила, что в Казахстане уже есть возможность перейти на такой формат работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993764-usloviya-perehoda-na-chetyrehdnevku-v-kazahstane-nazvali-v-mintruda/