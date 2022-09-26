"Сегодня это уже практика": Дуйсенова о 4-дневной рабочей неделе в Казахстане

Календарь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК рассказала, когда казахстанцы могут перейти на 4-дневную рабочую неделю, передает корреспондент NUR.KZ.

Дуйсенова сообщила, что сегодня в Казахстане уже есть возможность перейти на такой формат работы.

"Сегодня это уже практика. Во время пандемии, в зависимости от специфики работы, кто-то работал четыре дня, кто-то – пять, кто-то – шесть. Но, чтобы мы с вами не потеряли норматив часа, по которому у нас рассчитывается заработная плата, мы указали, что специальный гибкий режим работы не возбраняется. Можно (работать на 4-дневке – прим.ред.) но нужно обеспечивать норматив заработной платы, то есть не ниже минимальной заработной платы", – пояснила она.

Еще одно условие для перехода на 4-дневную рабочую неделю – соблюдение норматива часа, чтобы зарплата сотрудников, которые работают по этому формату, не уменьшилась.

"Это тоже один из гибких методов, который позволит людям более удобнее работать. Сейчас платформенная занятость – это яркий пример по этому вопросу", – резюмировала министр.

В начале сентября Минтруда представило проект поправок в закон, согласно которым казахстанцы смогут работать 4 дня в неделю. Предложение вызвало ажиотаж среди казахстанцев, однако не все работодатели считают рациональным переходить на новый график.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989670-segodnya-eto-uzhe-praktika-duysenova-o-4-dnevnoy-rabochey-nedele-v-kazahstane/