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"Сегодня это уже практика": Дуйсенова о 4-дневной рабочей неделе в Казахстане

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Девушка обводит дату в календаре
Календарь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр труда и соцзащиты населения РК Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК рассказала, когда казахстанцы могут перейти на 4-дневную рабочую неделю, передает корреспондент NUR.KZ.

Дуйсенова сообщила, что сегодня в Казахстане уже есть возможность перейти на такой формат работы.

"Сегодня это уже практика. Во время пандемии, в зависимости от специфики работы, кто-то работал четыре дня, кто-то – пять, кто-то – шесть. Но, чтобы мы с вами не потеряли норматив часа, по которому у нас рассчитывается заработная плата, мы указали, что специальный гибкий режим работы не возбраняется. Можно (работать на 4-дневке – прим.ред.) но нужно обеспечивать норматив заработной платы, то есть не ниже минимальной заработной платы", – пояснила она.

Еще одно условие для перехода на 4-дневную рабочую неделю соблюдение норматива часа, чтобы зарплата сотрудников, которые работают по этому формату, не уменьшилась.

"Это тоже один из гибких методов, который позволит людям более удобнее работать. Сейчас платформенная занятость – это яркий пример по этому вопросу", – резюмировала министр.

В начале сентября Минтруда представило проект поправок в закон, согласно которым казахстанцы смогут работать 4 дня в неделю. Предложение вызвало ажиотаж среди казахстанцев, однако не все работодатели считают рациональным переходить на новый график.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989670-segodnya-eto-uzhe-praktika-duysenova-o-4-dnevnoy-rabochey-nedele-v-kazahstane/

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