Долги за недостроенный ЛРТ будут выплачиваться еще 5 лет, заявил аким Нур-Султана

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК аким Нур-Султана признался, что за уже проведенную работу над недостроенным ЛРТ столица будет расплачиваться в течение 5 лет. При этом на завершение проекта нужны еще деньги, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким столицы Алтай Кульгинов заявил, что на LRT уже потрачено много средств. Тем не менее после того, как проект достроят, он не будет приносить дохода.

"Проект не будет приносить доход. Это вид общественного транспорта, который будет субсидироваться. Но в перспективе, мы думаем, он будет разгружать транспортные коридоры. Это социальный проект, не бизнес-проект. Пользы с экономической точки зрения не будет", – заявил аким.

Он добавил, что только для возвращения долгов по нынешним обязательствам нужно 5 лет.

"По нынешним обязательствам в течение 5 лет мы должны вернуть этот заем. Но мы же говорим, что еще нужны деньги, но вместо миллиарда теперь половина.

Еще вопрос по источнику финансирования нужно решить: все банки во время пандемии приостановили работу; в 2021 году, когда восстановление началось, мы работали с несколькими банками из-за рубежа, но в итоге они отказались, и наши внутренние банки тоже отказались (от финансирования – прим. ред.)", – заявил Кульгинов.

Он добавил, что после подписания контракта по LRT из республиканского бюджета был выделен аванс китайскому партнеру – 377 млн долларов плюс 475 млн.

"И сейчас по актам выполненных работ мы должны 116 млн долларов, а по опорам, которые выстроены, порядка 200 млн долларов уже потрачены. Видите, 1 млрд долларов получается, а проект еще не завершен", – сообщил аким.

Также Алтай Кульгинов ответил на вопрос о безопасности LRT: журналисты поинтересовались, выдержат ли рельсы и вагоны астанинских морозы, а бетонные опоры – нагрузку и скорость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977626-dolgi-za-nedostroennyy-lrt-budut-vyplachivatsya-esche-5-let-zayavil-akim-nur-sultana/