Президентские выборы в Казахстане: где смогут проголосовать находящиеся в России казахстанцы

Бюллетень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В день внеочередных выборов президента Республики Казахстан 20 ноября в нескольких городах России откроются избирательные участки для казахстанцев, желающих проголосовать, передает официальный сайт посольства Казахстана в России.

В сообщении говорится, что принять участие в голосовании смогут граждане Казахстана, достигшие 18 лет. Также один из избирательных участков №265 будет функционировать в день внеочередных выборов в здании посольства Казахстана в Москве.

"Режим работы участка: 07:00 – 20:00 по времени Москвы. Адрес избирательного участка: Москва, Чистопрудный бульвар, 3 "А" (здание Посольства Республики Казахстан)", — гласит сообщение.

При себе голосующему нужно иметь паспорт или удостоверение личности гражданина РК.

Кроме того, еще несколько избирательных участков будут действовать 20 ноября с 07:00 до 20:00 по местному времени при Генконсульствах РК:

в Санкт-Петербурге - ул. Рылеева, д. 10, избирательный участок №290;

в Казани - ул. Карла Маркса, д. 8/13, избирательный участок №301;

в Астрахани - ул. 1-я Аршанская, д. 17, избирательный участок №291;

в Омске - ул. Чокана Валиханова, д. 9, избирательный участок №292.

Уточняется, что для включения в список избирателей необходимо заполнить форму на сайте посольства РК в России.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 20 ноября. На данный момент соответствующими требованиям кандидата в президенты признали Касым-Жомарта Токаева, Жигули Дайрабаева и Мейрама Кажыкена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1991927-prezidentskie-vybory-v-kazahstane-gde-smogut-progolosovat-nahodyaschiesya-v-rossii-kazahstantsy/