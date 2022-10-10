Кандидат в президенты от оппозиции Нурлан Ауесбаев сдал экзамен по казахскому языку

Нурлан Ауесбаев в ЦИК. Фото: NUR.KZ

Кандидат в президенты Казахстана Нурлан Ауесбаев сдал экзамен по казахскому языку. Лингвистическая комиссия признала, что Ауесбаев свободно владеет государственным языком, передает официальный сайт ЦИК РК.

"10 октября 2022 года в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание Лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича.

Лингвистическая комиссия определила факт свободного владения государственным языком по трем направлениям: написание сочинения, чтение отрывка из произведения классической казахской литературы и публичное выступление кандидата на выбранную тему", - гласит сообщение.

После экзамена комиссия провела коллегиальное обсуждение и подвела итоги. Результаты были объявлены председателем Лингвистической комиссии, доктором филологических наук, профессором Адилем Ахметовым.

Тема сочинения Ауесбаева - "Түркістан – ер түріктің бесігі". Данная работа оценивалась комиссией по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации.

Во втором задании кандидат в президенты прочитал отрывок из романа Ж. Аймауытулы "Ақбілек", а третьим заданием стало его выступление на тему "Ана тілім – асыл қазынам".

"По результатам состоявшегося экзамена Лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич свободно владеет государственным языком", - говорится в сообщении.

Напомним, Нурлан Ауесбаев стал кандидатом в президенты от оппозиционной партии ОСДП. А несколько дней назад он сдал документы в Центральную избирательную комиссию РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991939-kandidat-v-prezidenty-nurlan-auesbaev-sdal-ekzamen-po-kazahskomu-yazyku/