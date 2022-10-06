Токаев: Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на форуме народной коалиции в его поддержку как кандидата в президенты заявил, что настоящий политик должен быть рационален, а настоящий патриот никогда не будет рисоваться на публику, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что Казахстан должен стать страной с равными возможностями для всех – для этого нужно перезагрузить политическую систему.

"Как вы знаете, я инициировал реформу, ограничившую президентские полномочия однократным семилетним сроком. Я твердо придерживаюсь мнения, что обличенные властью политики обязаны проявлять волю при решении вопросов, имеющих критически важное значение для интересов страны.

Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз", – заявил президент страны.

Отметим, также Токаев сегодня заявил, что баллотироваться на будущих президентских выборах для него честь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991466-tokaev-nastoyaschiy-patriot-nikogda-ne-risuetsya-pered-publikoy/