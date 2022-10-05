Токаев: Человека, у которого в сердце его Родина, ничто не остановит

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана выступил на встрече с общественностью Карагандинской области, где высказался о патриотизме и единстве. Слова главы государства приводит официальный Telegram-канал "Борт №1".

"Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности. Нет лучшей добродетели, чем любовь к своей родине. Нет большего счастья, чем служить родному народу.

Патриотизм – это не красивые лозунги тех, кто выходит на площади, а честный труд во благо страны. Алихан Букейхан, уроженец этих мест, говорил: "Пока я жив, я буду служить казахскому народу". Лидер движения Алаш призывал нас хранить верность интересам своей страны. Патриотизм — могущественная сила.

Человека, у которого в сердце его Родина, Страна, Земля, ничто не остановит. Он готов пойти на любой подвиг. Я вижу, что именно такой патриотизм свойственен нашей молодежи. Ведь у нас одна Родина, одно государство, один народ! Наша сила – в единстве!" – заявил президент.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Карагандинской области.

Здесь он провел встречу с общественностью. Также президент наградил орденами и медалями шестерых жителей Карагандинской области за заслуги перед страной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991168-tokaev-cheloveka-u-kotoroe-v-serdtse-ego-rodina-nichto-ne-ostanovit/