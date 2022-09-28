Выходные могут перенести в Казахстане в связи с празднованием Дня Республики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

25 октября, День Республики, в этом году в Казахстане вновь будет отмечаться как национальный праздник. На портале "Открытых НПА" был опубликован документ, в котором говорится о переносе некоторых выходных в связи с праздником.

Министерство труда и соцзащиты населения подготовило поправки в постановление правительства "О переносе дней отдыха в 2022 году".

Так как 25 октября выпадает на вторник, было предложено перенести выходной день с субботы, 22 октября, на понедельник, 24 октября. Таким образом, в праздничные выходные казахстанцы смогли бы отдохнуть три дня подряд.

Документ будет находиться на открытом обсуждении до 12 октября.

Напомним, что 25 октября в Казахстане был вновь утвержден национальным праздником – Днем Республики.

В 2009 году День Республики был исключен из календаря официальных праздников. Вернуть его празднование предложил Касым-Жомарт Токаев на национальном курултае в июне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1990073-vyhodnye-mogut-perenesti-v-kazahstane-v-svyazi-s-prazdnovaniem-dnya-respubliki/