Сенат поддержал предложение убрать День Первого Президента из списка госпраздников

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Депутаты сената на пленарном заседании палаты поддержали проект закона, которым могут пересмотреть статус Дня Первого Президента – его отмечают 1 декабря. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Такая норма заложена в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии и культуры".

Законопроектом предлагаются нормы, направленные на совершенствование действующего законодательства и создание благоприятных условий для развития кинематографии в Республике Казахстан.

"Кроме того, предлагается внести изменения в Закон "О праздниках в Республике Казахстан", которые устанавливают национальным праздником День Республики – 25 октября и государственным праздником День Независимости – 16 декабря. Также предлагается исключить День Первого Президента – 1 декабря из списка государственных праздников", – сказано в заключении профильного комитета сената.

О том, что День Первого Президента могут лишить статуса госпраздника в Казахстане стало известно в начале сентября.

Напомним, что 5 июня после прошедшего в Казахстане референдума вступили в силу поправки в Конституцию, в числе которых было изменение, касающееся статуса Первого Президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989042-senat-podderzhal-predlozhenie-ubrat-den-pervogo-prezidenta-iz-spiska-gosprazdnikov/