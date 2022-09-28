Новый формат цифровизации госуправления "Невидимое правительство" анонсировал Токаев

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании международного технологического форума "Digital Bridge 2022" рассказал о новом формате цифровизации госуправления. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Одним из важных приоритетов является также и сфера "Government to citizens", то есть оказание услуг гражданам.

С помощью цифровых технологий мы намерены максимально облегчить повседневную жизнь граждан и добиться равенства возможностей для всех.

Для этого предстоит перейти к качественно новому формату цифровизации госуправления – "Invisible Government" ("Невидимое правительство").

Его суть заключается в том, что главный фокус государственной политики сосредоточен на человеке, его нуждах и интересах. Широкий массив мер и решений, принимаемых государством, невидим для гражданина – он видит только конкретный результат", – сообщил президент.

Также напомним, что во время выступления глава государства порассуждал о современных диджитал-номадах, поручил наладить работу систем SpaceX и OneWeb в отдаленных селах Казахстана и отметил, что наша страна входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989990-tokaev-nam-predstoit-pereyti-k-kachestvenno-novomu-formatu-tsifrovizatsii-gosupravleniya/