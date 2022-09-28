Токаев поручил наладить работу систем SpaceX и OneWeb в отдаленных селах Казахстана

Мальчик с ноутбуком. Иллюстративное фото: pexels.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании международного технологического форума "Digital Bridge 2022" затронул тему обеспечения всех граждан доступным и качественным интернетом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Мы активно привлекаем на казахстанский рынок крупнейших игроков облачных вычислений, таких как Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud и других.

Для нашей страны, в которой около 40% населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом.

Министерству цифрового развития следует активизировать работу по покрытию самых отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb", - подчеркнул Токаев.

Кроме того, президент поручил правительству Казахстана поддержать IT-специалистов.

Также во время своего выступления глава государства рассказал о новом формате цифровизации госуправления "Невидимое правительство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1989995-tokaev-poruchil-mintsifre-naladit-rabotu-sistem-spacex-i-oneweb-v-otdalennyh-selah-kazahstana/