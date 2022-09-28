"Осваивают кибер- и физическое пространство": Токаев высказался о цифровых кочевниках

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании международного технологического форума "Digital Bridge 2022" порассуждал о современных диджитал-номадах. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Убежден, что новые идеи и прорывные проекты способны возникнуть только в свободном и гармоничном социуме. Поэтому в рамках масштабной модернизации страны мы нацелены на построение Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех.

Расцвет информационной цивилизации уже породил такой феномен, как цифровые кочевники. Современные диджитал-номады активно осваивают глобальное кибер- и физическое пространство, создают новые продукты и рынки.

Современная информационная цивилизация открывает колоссальные возможности для самореализации каждого человека", – подчеркнул глава государства.

Во время выступления президент поручил правительству Казахстана поддержать IT-специалистов.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна входит в топ-30 самых оцифрованных государств ООН.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1989998-kolossalnye-vozmozhnosti-dlya-samorealizatsii-tokaev-vyskazalsya-o-tsifrovyh-kochevnikah/