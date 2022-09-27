Токаев дал поручение по мавзолею Ходжи Ахмета Ясави (видео)

Касым-Жомарт Токаев в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Туркестанскую область посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави и поручил обеспечить за ним надлежащий уход. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Президент ознакомился с состоянием мавзолея Ходжи Ахмета Ясави и поручил обеспечить надлежащий уход за этим архитектурным памятником", – отмечается в сообщении пресс-службы главы государства.

Напомним, сегодня Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестанскую область, где посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави.

Также глава государства выступил на встрече с общественностью региона и высказался о предстоящих выборах президента. Кроме того, он сообщил, что Туркестану будет присвоен статус духовно-исторической столицы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989822-tokaev-dal-poruchenie-po-mavzoleyu-hodzha-ahmeta-yasavi-video/