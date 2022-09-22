Выдвижение кандидатов на пост президента Казахстана начнется 23 сентября

Мужчина в деловом костюме. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании казахстанского ЦИК рассказали о календарном плане по подготовке к президентским выборам в стране – стало известно, в какой срок кандидаты в президенты должны выдвинуться на должность главы государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замглавы ЦИК Константин Петров, выдвижение кандидатов на должность президента должно начаться со дня, следующего за днем назначения выборов, то есть с 23 сентября, и закончиться – в 18:00 11 октября текущего года.

"Право выдвижения кандидатов в президенты, согласно пункту 1 статьи 55 Конституционного закона о выборах, принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке.

Решение о выдвижении принимается большинством голосов от общего числа членов высшего органа республиканского общественного объединения", – пояснил Петров.

Соответствуют ли кандидаты требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, установит ЦИК в срок до 5 дней.

Кандидат должен предоставить выписку из протокола заседания республиканского общественного объединения о его выдвижении, заявление о согласии баллотироваться и документ о внесении избирательного взноса.

Размер избирательного взноса составляет 3 млн тенге.

Избирательный взнос возвращается кандидату, если он будет избран на должность либо наберет не менее 5% на голосовании.

Напомним, что вчера стала известна дата будущих внеочередных выборов президента Казахстана – выборы состоятся 20 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1989061-vydvizhenie-kandidatov-na-post-prezidenta-kazahstana-nachnetsya-23-sentyabrya/