Кто сможет баллотироваться на пост президента Казахстана

Разбор бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Внеочередные выборы президента Казахстана были назначены на 20 ноября 2022 года. О том, кто по Конституции может претендовать на пост главы государства, рассказала член Рабочей группы по внесению поправок в Основной закон.

Согласно Конституции РК на пост главы государства может претендовать только гражданин республики по рождению, не моложе 40 лет, передает телеканал "Хабар 24".

Кроме того, кандидат в президенты должен свободно владеть государственным языком, а также иметь высшее образование и пять лет опыта госслужбы. При этом он должен проживать в Казахстане последние 15 лет, хотя здесь есть исключения.

"Лица, которые пребывают за рубежом и выполняют какие-либо поручения государства, они, по сути, выступают от имени Казахстана, от имени казахстанского народа за рубежом и, конечно, для таких случаев предусмотрено исключение. То есть, иными словами, их пребывание носит временный характер, потому что они выступают как граждане и как должностные лица нашей страны", – объяснила член Рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РК Индира Аубакирова.

Эти требования прописаны в конституционном законе "О выборах", который состоит из 133 статей. В нем же содержатся пункты, по которым гражданин не может баллотироваться в президенты.

"Не имеют право избирать и быть избранными, участвовать в республиканском референдуме граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда", – добавила эксперт.

Кроме того отмечается, что количество претендентов законом не ограничивается. Если же на день окончания срока регистрации заявились менее двух кандидатов в президенты, ЦИК продлевает срок выдвижения не более чем на 20 дней.

При этом каждый выдвиженец может снять свою кандидатуру в любое время за два дня до даты голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988988-kto-smozhet-ballotirovatsya-na-post-prezidenta-kazahstana/