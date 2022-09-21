ЦИК проведет заседание по поводу выборов президента Казахстана в четверг

Урна с бюллетенями. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 22 сентября, состоится заседание Центральной избирательной комиссии РК, на котором в числе прочего будет утвержден план мероприятий по подготовке к внеочередным выборам президента Казахстана. Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Сообщается, что 22 сентября в 11:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

На заседании будут рассмотрены следующие вопросы:

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан, назначенных на 20 ноября 2022 года; Об организации деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных СМИ; Об организации обучения членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса в период подготовки к внеочередным выборам президента Республики Казахстан, назначенным на 20 ноября 2022 года.

Напомним, что внеочередные выборы президента Республики Казахстан были назначены на 20 ноября.

После объявления даты внеочередных выборов президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам. Он отметил, что нынешний год стал годом всесторонних преобразований, и подчеркнул, что эти выборы дадут старт кардинальной перезагрузке политической системы Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988957-tsik-provedet-zasedanie-po-povodu-vyborov-prezidenta-kazahstana-v-chetverg/