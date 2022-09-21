Токаев: По итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

После объявления даты внеочередных президентских выборов в Казахстане Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям республики и подчеркнул, что это будет стартом кардинальной перезагрузки всей политической системы, сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем обращении к казахстанцам Токаев подчеркнул, что в обществе имеется четкое понимание логики и перспектив планов трансформации политической системы.

"Поэтому, согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с Конституцией страны, сегодня я подписал Указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан.

Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

Это позволит нам в дальнейшем сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан", – заявил президент.

Он напомнил, что в своем Послании народу Казахстана обнародовал ряд масштабных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.

"В Предвыборной платформе, которую я в скором времени представлю обществу, будут изложены новые инициативы, направленные на достижение социально-экономического прогресса.

Как действующий глава государства гарантирую проведение избирательной кампании в строгом соответствии с законодательством, она пройдет справедливо, открыто и при широком участии отечественных и международных наблюдателей", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, в обращении казахстанский лидер отметил, что нынешний год стал годом всесторонних преобразований.

Напомним, что глава государства подписал указ о проведении внеочередных выборов 20 ноября текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988953-tokaev-po-itogam-vyborov-budet-osuschestvlena-kardinalnaya-perezagruzka-vsey-politicheskoy-sistemy/