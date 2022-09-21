Президент: Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам после объявления даты внеочередных выборов президента. Глава государства отметил, что нынешний год стал годом всесторонних преобразований, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент рассказал, какие изменения произошли в 2022 году.

"Нынешний год стал годом всесторонних преобразований и реального обновления. По итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти. Государство будет строго придерживаться принципа "сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство", — отметил он.

Президент напомнил, что следующие составы депутатов мажилиса и маслихатов будут избираться уже по новой смешанной системе.

"Создается Конституционный суд, который начнет свою работу с января следующего года. Институт Уполномоченного по правам человека обрел конституционный статус. Завершено перераспределение ряда властных полномочий от президента к парламенту. Акимы регионов теперь выбираются на альтернативной основе. В Конституцию введена норма о том, что земля и ее недра принадлежат народу", — продолжил он.

Также президент отметил, что по его инициативе с целью реализации положения о недрах Казахстана была создана программа "Нацфонд – детям".

"Конституционная реформа является органичной частью масштабной программы политической модернизации, реализуемой мной с момента избрания главой государства. В рамках данной программы был внедрен уведомительный принцип проведения мирных собраний. Упрощена процедура регистрации политических партий, снижен регистрационный барьер. Введена 30-процентная квота для женщин и молодежи в предвыборных партийных списках и при распределении депутатских мандатов. Уменьшен порог для прохождения политических партий в мажилис с 7 до 5%. В избирательных бюллетенях появилась графа "против всех", — отметил глава государства.

Также Токаев напомнил об отмене в стране смертной казни.

"Внедрен механизм прямой выборности сельских акимов и многое другое. В целом, проведенные за последние три года преобразования и конституционная реформа сформировали новую модель государственно-политического устройства. Поэтому в послании я публично и открыто обозначил весь график электорального цикла. Таким образом, будут поэтапно перезагружены все ключевые государственные институты: президент, парламент, правительство, маслихаты", — заключил президент.

Напомним, что Токаев подписал указ о проведении внеочередных выборов 20 ноября текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988950-prezident-nyneshniy-god-stal-godom-vsestoronnih-preobrazovaniy-i-realnogo-obnovleniya/