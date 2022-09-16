Сможет ли новый президент снова поменять Конституцию и продлить срок избрания в Казахстане

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

Глава казахстанского Минюста пояснил, как в Конституции собираются закрепить неизменность 7-летнего срока избрания президента, и сможет ли в будущем новый президент снова изменить основной закон государства и продлить себе срок, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр юстиции Канат Мусин пояснил, что срок пребывания президента на своем посту в Казахстане пропишут как неизменное положение – так, в Конституции, к примеру, прописан суверенитет и целостность страны.

Таким образом, изменения в Конституцию больше не смогут затронуть "неизменную часть".

"Пока действует эта Конституция, эти нормы будут неизменными", – пояснил министр.

Мусина спросили, сможет ли будущий президент поменять норму об однократном сроке избрания на 7 лет.

"За тем, чтобы эта норма не менялась, будет следить, в том числе и Конституционный суд, который дает заключение на соответствие Конституции любым изменениям, которые в нее предлагаются.

У нас есть статья в Конституции, в которую мы сейчас и добавили нормы о сроке президента – она определяет, какие нормы являются неизменными. Это нормы о территориальной целостности, о суверенитете, о форме правления и так далее", – заявил Мусин.

Напомним, сегодня в парламенте пояснили, почему решено избирать будущего президента Казахстана лишь на 7 лет. Также парламент принял норму об однократном президентстве в РК.

Глава Минюста также отметил, что положения Конституции о сроке полномочий президента больше не будут меняться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1988147-smozhet-li-novyy-prezident-snova-pomenyat-konstitutsiyu-i-prodlit-srok-izbraniya-v-kazahstane/