"Выбор пока не сделан": глава Минэнерго о технологии для строительства АЭС в Казахстане

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Глава Министерства энергетики на брифинге в СЦК рассказал о том, какие решения принимаются по строительству атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, определился ли Казахстан с подрядчиком.

Болат Акчулаков ответил, что на данный момент идет переговорный процесс.

"Раньше мы говорили, что идет процесс выбора для дальнейшей оценки подходящих технологий. Сейчас какую-то одну технологию еще не выбрали. Поездки в Турцию, во Францию, Южную Корею. В прошлом году рассматривали, ездили в ОАЭ. У нас в плане стоит посещение, в том числе и венгерских объектов.

Все станции построены по разным технологиям. Турция – это станция, построенная по российской технологии "Росатома". По Франции – реакторы в 1400 мВт. В Южной Корее тоже в пределах от 1200 до 1400 мВт блоки установлены. Корейские подрядчики, плюс, строили станции на территории ОАЭ. Выбор пока еще не сделан", – добавил он.

Министр пояснил, что необходимо рассмотреть все плюсы и минусы не только самих технологий, но и процессы реализации таких проектов АЭС.

"Существует несколько вариантов – либо государство само строит, либо дает возможность построить тому, кто является лицензиаром технологий, потом он соответственно оперирует этими станциями.

Плюс вопросы безопасности, сейсмики и так далее. Эти вопросы мы до сих пор продолжаем изучать даже несмотря на то, что мы на сегодня определились примерно с районом территорией размещения – поселок Улкен. Работа ведется.

Единственное – могу одно сказать, что до этого был шорт-лист из пяти технологий. Технологию США мы решили не рассматривать, потому что по этой технологии нет построенной станции, которая показала бы свою устойчивость и надежность", – резюмировал глава Минэнерго.

Позже Акчулаков предположил, что видение по технологии "будет в конце этого – начале следующего года".

Ранее глава Минэнерго рассказывал о том, какие технологии рассматриваются для строительства АЭС в Казахстане.

Напомним, что АЭС в Казахстане решили строить в Алматинской области в районе поселка Улкен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981539-vybor-poka-ne-sdelan-glava-minenergo-o-tehnologii-dlya-stroitelstva-aes-v-kazahstane/