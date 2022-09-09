"Сделаю все возможное, чтобы довести задуманное до конца": Токаев о реформах

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На встрече с представителями отечественного бизнеса президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен довести все реформы до конца, сообщает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Мы будем жестко отстаивать конкуренцию на всех рынках, выравнивать "игровое поле" для всех. Работать по таким справедливым правилам будет легче.

Сегодня мы в самом начале непростой дороги реформ. И я сделаю все возможное, чтобы довести задуманное до конца", - сказал Токаев.

Отметим, в своем выступлении президент также заявил, что в стране продолжится работа по демонополизации экономики и открытию рынков. Кроме того, он заверил бизнесменов, что вмешательство государства в дела бизнеса "будет уходить в прошлое".

В свою очередь представителей бизнеса Токаев призвал принять участие в решении социальных проблем страны.

Помимо этого, глава государства высказался о сахарном кризисе в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987090-sdelayu-vse-vozmozhnoe-chtoby-dovesti-zadumannoe-do-kontsa-tokaev-o-reformah/