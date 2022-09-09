Токаев – бизнесменам: Мы рассчитываем на благотворительные акции с вашей стороны

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана провел встречу с представителями крупного бизнеса и призвал предпринимателей принимать участие в решении социальных проблем страны. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе своего обращения к предпринимателям глава государства подчеркнул, что вмешательство государства в дела бизнеса будет уходить в прошлое.

Кроме того, Токаев призвал представителей крупного бизнеса не оставаться в стороне от решения волнующих общество социальных проблем.

"Не менее важны и инвестиции в человеческий капитал: строительство современных детсадов, комфортных школ, больниц, сильных университетов, развитие туризма. Мы рассчитываем и на благотворительные акции с вашей стороны. Сейчас в стране остро стоит проблема нехватки школ, студенческих общежитий, спортивных объектов для молодежи. Ваша помощь имела бы большое значение для страны", – подчеркнул президент.

Также в конце встречи глава государства отметил важность продолжения конструктивного диалога между властью и бизнесом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987086-tokaev-biznesmenam-my-rasschityvaem-na-blagotvoritelnye-aktsii-s-vashey-storony/