"30 лет не можем обеспечить себя базовыми материалами": Токаев высказался о сахарном кризисе

Иллюстративное фото: Министерство сельского хозяйства РК

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями крупного бизнеса и призвал их приложить усилия для развития реального сектора экономики, передает официальный Telegram-канал Акорды "Борт №1".

"Чтобы построить сильное государство, нам нужен диверсифицированный реальный сектор экономики. Это, как говорится, непаханое поле для приложения ваших сил.

Критически важны инвестиции в высокотехнологичные производства, модернизацию предприятий и повышение переделов выпускаемой продукции.

30 лет, к сожалению, не можем обеспечить себя базовыми материалами: битумом, трубами, стеклом и другими строительными материалами. Недавно случился сахарный кризис. При потребности страны 550 тыс. тонн сахара ежегодно, мы производим чуть более 50 тыс. тонн сахара, как выяснилось. То есть, примерно 10%. Ну, неудобно говорить об этом", - сказал Токаев.

Обращаясь к бизнесменам, Токаев подчеркнул, что вмешательство государства в дела бизнеса "будет уходить в прошлое".

Кроме того, президент призвал предпринимателей внести свой вклад в решение волнующих общество социальных проблем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1987089-30-let-ne-mozhem-obespechit-sebya-bazovymi-materialami-tokaev-vyskazalsya-o-saharnom-krizise/