Сможет ли Нурсултан Назарбаев участвовать в президентских выборах, пояснили в Минюсте

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Вице-министр юстиции Алма Муканова в кулуарах мажилиса прокомментировала вопрос о том, может ли Нурсултан Назарбаев выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства – осенью в Казахстане планируется проведение внеочередных президентских выборов, передает корреспондент NUR.KZ.

Алма Муканова напомнила, что в Конституцию страны недавно были внесены существенные изменения.

"Согласно поправкам, принятым на республиканском референдуме, из Конституции была исключена норма, которая говорила, что требование избираться президентом не более двух раз подряд не распространяется на Первого Президента", – заявила она.

Журналисты задали уточняющий вопрос о том, значит ли это, что Нурсултан Назарбаев не сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства.

"Не сможет", – коротко заявила вице-министр.

Напомним, что 8 июня в силу вступили поправки в Конституцию Республики Казахстан, поддержанные гражданами на прошедшем 5 июня референдуме.

Вчера, 1 сентября, во время выступления с посланием народу Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента Казахстана, которые могут пройти уже этой осенью. Он предложил установить срок президентства в стране всего на 7 лет без права переизбрания.

При этом глава государства заявил, что готов принять в них участие – даже несмотря на то, что это сократит его нынешний президентский срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985909-smozhet-li-nursultan-nazarbaev-uchastvovat-v-prezidentskih-vyborah-poyasnili-v-minyuste/