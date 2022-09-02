На какой срок президентства может быть избран Токаев, ответили в Минюсте

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Вице-министр юстиции Алма Муканова в кулуарах мажилиса прокомментировала вопрос о том, может ли Касым-Жомарт Токаев быть избран на семилетний срок президентства, передает корреспондент NUR.KZ.

Алма Муканова заявила, что это зависит от ряда факторов.

"Во-первых, это будет зависеть от того, будет ли внесен соответствующий законопроект к дате выборов президента, и состоится ли его принятие "до" или "после". А также срок введения в действие этих норм, которые содержатся в самих законопроектах", – отметила она.

Она также представила возможный механизм.

"Если смоделируем такую ситуацию, что соответствующий законопроект будет внесен в парламент в сентябре, а принят в октябре, а выборы будут назначены на ноябрь, при этом сам закон вступит в силу со дня подписания, то, когда будет избрание нового президента, он будет уже руководствоваться новыми статьями Конституции – это семь лет и один раз", – заявила вице-министр юстиции.

В целом, по ее словам, для реализации этих мер потребуются изменения в Конституцию.

"Данные предложения потребуют внесения изменений в Конституцию, потому что раздел Конституции "О президенте" содержит нормы о том, что срок полномочий составляет пять лет.

Также имеется отдельная статья, которая гласит, что можно избираться не более двух раз. Эти две нормы должны подвергнуться соответствующим изменениям... Есть два варианта. Первый – это вынесение на республиканский референдум. Второй – внесение проекта закона, вносящего изменения в Конституцию, непосредственно в парламент", – резюмировала она.

Напомним, что вчера, 1 сентября, во время выступления с посланием народу Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента Казахстана, которые могут пройти уже этой осенью. Он предложил установить срок президентства в стране всего на 7 лет без права переизбрания.

При этом глава государства заявил, что готов принять в них участие – даже несмотря на то, что это сократит его нынешний президентский срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985907-na-kakoy-srok-prezidentstva-mozhet-byt-izbran-tokaev-otvetili-v-minyuste/