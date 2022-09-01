Возраст выхода на пенсию для женщин будет зафиксирован до 2028 года, заявил Тугжанов

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Экс-вице-премьер Ералы Тугжанов в кулуарах парламента высказался о решении снизить пенсионный возраст для женщин, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались у Ералы Тугжанова, удовлетворило ли Движение женщин решение снизить пенсионный возраст.

"Да, в принципе, у них понимание есть. Я думаю, это одно из серьезных решений, которое сегодня прозвучало. Сегодня у нас как раз 61 год (возраст выхода на пенсию для женщин – прим. ред.). будет зафиксирован. Мы дошли же до этого 61 года. До 2028 года, это огромный промежуток времени, в рамках которого все проблемные вопросы можно будет решить", – заявил он.

Между тем, по его словам, в рабочей группе обсуждается вопрос пересмотра возраста выхода на пенсию шахтерам и женщинам, воспитывающим детей-инвалидов.

"Сегодня в отношении женщин конкретное решение было принято. А все остальные вопросы, я думаю, в рамках Социального кодекса (будут рассматриваться – прим. ред.). Это – в рамках рабочей группы", – резюмировал он.

Напомним, что сегодня, 1 сентября, президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Во время выступления он сообщил о том, что возраст выхода на пенсию для женщин будет установлен на уровне 61 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985733-vozrast-vyhoda-na-pensiyu-dlya-zhenschin-budet-zafiksirovan-do-2028-goda-zayavil-tugzhanov/