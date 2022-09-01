Налог на роскошь могут ввести в Казхастане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выступает с ежегодным Посланием народу страны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами.

В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь".

Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - сообщил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985623-nalog-na-roskosh-mogut-vvesti-v-kazhastane/