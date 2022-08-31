"Были тяжелые для области периоды": экс-аким Умирзак Шукеев обратился к жителям

Умирзак Шукеев. Фото: instagram.com/omirzak.shokeev

Бывший аким Туркестанской области Умирзак Шукеев обратился к жителям и коллегам после того, как был освобожден от должности. Пост чиновник опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Уважаемые жители Туркестана! Уважаемые коллеги! Город Туркестан с глубокой историей четыре года назад стал областным центром, была образована Туркестанская область. Для того, чтобы новый областной центр стал прекрасным городом, которым восхищается страна, были сформированы системные планы и намечены цели.

Началось бурное строительство, работа закипела. В тот момент на мои плечи легла ответственность за управление новой областью. Для меня это был не только следующий шаг в политике, но и возможность отдать свой долг земле, на которой я родился. Опыт и поддержка родного края позволили мне работать в этой должности", - написал экс-аким Туркестанской области.

Умирзак Шукеев отметил, что была проделана работа по превращению Туркестана в духовно-культурный центр тюркского народа. Он упомянул и об испытаниях, которые выпали на регион в период его руководства.

"Время, когда я был акимом, совпало с очень тяжелыми для нашей области периодами. При ЧП в Арыси, Мактаарале мы были едины. Была поддержка со стороны правительства. За это благодарю президента страны Касым-Жомарта Токаева, руководство правительства", - отметил бывший глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что Умирзак Шукеев подал в отставку после вступления в силу приговора суда в отношении экс-акима Кентау.

Сегодня главой региона был назначен Дархан Сатыбалды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985555-byli-tyazhelye-dlya-oblasti-periody-eks-akim-umirzak-shukeev-obratilsya-k-zhitelyami/