Ондасын Уразалин. Фото: facebook.com/aktobeakparat

Ондасын Уразалин освобожден от должности акима Актюбинской области. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Указом главы государства Уразалин Ондасын Сеилович освобожден от должности акима Актюбинской области", - говорится в тексте.

Президент поблагодарил его за многолетнюю работу на посту главы региона.

Напомним, Ондасын Уразалин возглавил Актюбинскую область в феврале 2019 года, а до этого занимал пост заместителя руководителя Администрации президента РК.

Сегодня глава государства подписал указ о назначении Ералы Тугжанова акимом Актюбинской области. При этом он был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.

Ранее стало известно, что депутатов маслихатов собирают для дачи согласия на назначение главы региона.

Также Касым-Жомарт Токаев сегодня сменил акима Туркестанской области. Регион возглавил Дархан Сатыбалды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985528-ondasyn-urazalin-osvobozhden-ot-dolzhnosti-akima-aktyubinskoy-oblasti/