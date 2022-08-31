Депутатов пригласили для дачи согласия на назначение акима Актюбинской области

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Объявление о проведении собрания депутатов маслихатов Актюбинской области для рассмотрения кандидатов на должность акима региона опубликовано на официальном сайте областного маслихата.

"В соответствии с пунктами 5, 6 Правил дачи согласия депутатами маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы, утвержденных Указом президента РК от 8 июня 2022 года №912, собрание депутатов маслихатов, расположенных на территории Актюбинской области, состоится 31 августа 2022 года в 14.00 часов по адресу: Актобе, конференц-холл имени Аккагаз Досжановой", - говорится в тексте объявления, опубликованного от имени секретаря областного маслихата Амангельды Нугманова.

Здесь же указывается, что на рассмотрение внесут вопрос о даче согласия на назначение акима Актюбинской области.

Регистрация депутатов и приглашенных будет проводиться 31 августа в 12.00 часов в фойе конференц-холла.

Напомним, сегодня депутаты собирались в Туркестане, где был назначен новый аким региона. Сейчас Актюбинскую область возглавляет Ондасын Уразалин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1985494-deputatov-priglasili-dlya-dachi-soglasiya-na-naznachenie-akima-aktyubinskoy-oblasti/