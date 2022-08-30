День Конституции отмечают в Казахстане

Конституция Республики Казахстан. Фото: gov.kz

В Казахстане сегодня, 30 августа, отмечается государственный праздник — День Конституции. Главный закон страны приняли на общенациональном референдуме в 1995 году, передает корреспондент NUR.KZ.

День Конституции казахстанцы отмечают каждый год 30 августа – этот день стал символом главного документа страны.

Первая статья Конституции гласит: "Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы".

В этом году Основному закону страны исполнилось 27 лет.

Действующая Конституция Казахстана была принята на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года.

В последующие годы принимались поправки к Конституции, которые были продиктованы жизнью и развитием страны.

Последний референдум по внесению поправок в Конституцию был проведен в Казахстане 5 июня 2022 года. Инициатором проведения референдума по внесению поправок в Основной закон стал глава государства Касым-Жомарт Токаев. По итогам всенародного голосования проект изменений поддержали 77% участников референдума.

Новые поправки в Конституции расширяют права граждан на участие в управлении страной, усиливают защиту гражданских прав. При этом повышается статус и усиливается роль парламента РК, осуществляется переход от суперпрезидентской модели управления к президентской республике, близкие родственники президента не вправе занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора, запрещается смертная казнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985196-den-konstitutsii-otmechayut-v-kazahstane/